Abertas as candidaturas ao programa de apoio ao regresso a Portugal

O processo de candidaturas no âmbito do programa de apoio ao regresso dos emigrantes que saíram do país até dezembro de 2015 e que queiram regressar a Portugal começou esta semana, anunciou o Governo.

As candidaturas ao programa Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal podem ser realizadas no portal do Instituto de Emprego e Formação Profissional e consagra, entre outras medidas, a redução da tributação em 50% dos rendimentos do trabalho dependente e dos rendimentos empresariais e profissionais, durante um período de cinco anos, para os cidadãos que regressem a Portugal em 2019 ou 2020.

