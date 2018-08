Academias de Toronto exportam jogadores para Portugal

Hoje às 11:19 Facebook

Dizem que o melhor futebol do mundo se joga na Europa, mas no Canadá há quem leve esta modalidade a sério dentro das quatro linhas do campo.

Em Ontário, existem cinco academias de futebol portuguesas: Belenenses, Benfica, Sporting, Porto e Gil Vicente que têm em comum dezenas de jogadores que sonham ser profissionais, mas todos os sonhos têm um preço. Jogar futebol em Toronto é caro e, no futuro, nem todos vão alcançar o nível profissional. Sucessos à parte, as academias também formam futuros adultos com valores como responsabilidade, disciplina e resiliência.

Nos últimos anos, estas academias têm exportado jogadores para Portugal. Neste artigo, damos-lhe a conhecer três casos de sucesso: Lucas Dias, Matthew Nogueira e Rafael Ferreira.

