A Parada do Dia de Portugal nas ruas de Toronto

As cores, os ritmos e os grandes símbolos da cultura portuguesa invadiram o coração de Toronto, no Canadá, para mais uma edição da Parada do Dia de Portugal.

A iniciativa, que junta milhares de participantes, decorre ao longo de três quilómetros da Dundas Street, particularmente na zona conhecida como "Little Portugal", onde se concentram empresas e espaços comerciais portugueses.

O desfile é protagonizado por mais de 60 organizações de ADN lusitano: ranchos folclóricos, grupos etnográficos, clubes desportivos (por exemplo a Academia do Sporting em Toronto) ou culturais, associações representativas das várias regiões lusas (Casa do Alentejo, das Beiras e dos Açores), estudantes lusodescendentes, órgãos de comunicação social e empresas.

Acompanhe em direto a Parada através do jornal Milénio Stadium.