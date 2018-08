Hoje às 12:25 Facebook

Afinal os incentivos fiscais para o regresso dos portugueses residentes no estrangeiro aplicam-se a todos os emigrantes e não apenas aos que emigraram entre 2011 e 2015.

Fonte do Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas informou o LusoJornal que "a medida irá abranger todos os portugueses que tenham emigrado, independentemente do ano em que a saída tenha ocorrido".

