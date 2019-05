Hoje às 12:25 Facebook

A empresa agroindustrial Agrocluster Ribatejo virou as suas atenções para o mercado luxemburguês.

Nesse sentido, levará a cabo uma sessão de esclarecimentos sobre o potencial do Luxemburgo, em Santarém, e uma mostra promocional ao país, em junho.

A mostra de produtos vai acontecer no dia 4 de junho, no Cercle Cité Luxembourg, no Luxemburgo, e inclui o agendamento e organização de reuniões com potenciais compradores e entidades locais.

