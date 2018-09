António Nascimento: O menino que queria ser tudo

Little Portugal 03 Junho 2018 às 01:39 Facebook

"Fala-me sobre ti". É um pedido direto atrevido, com o qual a maioria de nós estremece, sobretudo em entrevistas de emprego. António não hesitou: "Eu sou um ator Português".

Encontrámo-nos no Canela Café, em Covent Garden, onde trabalha como cozinheiro há 9 meses, desde que chegou a Londres, com outros colegas e amigos atores. O seu objetivo é claro e imperturbável: "Quero contribuir para a minha região. Quero promovê-la. Continuar os meus estudos e a minha educação. Vir, e depois voltar. Viver, sonhar e acreditar", partilhou convictamente.

Esta região, da qual me falou apaixonadamente e com todo o vagar do mundo, é Trás-os-Montes. Ou o "Reino Maravilhoso", o termo que prefere, adotado pelo poeta bucólico Miguel Torga.

A sua missão é entreter, e ensinar outros a fazê-lo. Já fez stand-up, publicidade, musicais, cinema, realizou um filme, deu formação a crianças, mas sem nunca esquecer a sua grande paixão, o teatro.

"Fiz peças vicentinas, como a Farsa de Inês Pereira, que é um teatro popular, a retratar os vícios e costumes da sociedade, de tradições pagãs. Trabalhei um ano na Filandorra - Teatro do Nordeste, a percorrer o interior norte de Portugal, encenando e pondo em prática vários contos populares. Por exemplo, os Diabos em Vinhais, ao som das inúmeras gaitas de foles, para imitar os roncos dos diabos, que iam buscar as solteiras a casa e elas atiravam-lhes farinha. Ou a Noite das Bruxas, com o famoso Padre Fontes em Montalegre, com as ruas da aldeia todas iluminadas por tochas, e quadros teatrais. Estas tradições, poesias, perdem-se. É o que mais me fascina. É a nossa riqueza. É uma noite de folia. Sinto saudades de Portugal, sim", confessa.

Os seus primeiros espetáculos foram organizados pelo pai, que era vendedor de bebidas, e que também "vendia o filho" quando visitava os cafés e restaurantes. "Eu queria ser polícia, queria ser padre, queria ser tudo. Ao ser ator, posso ser quem eu quiser. O meu primeiro cachet foi uma sandes", recorda-se, divertido.

Terminamos a conversa já passadas umas boas horas, depois duns copos de vinho branco (português) mas com a mesma certeza inicial: "Um dia, quero voltar ao meu país. Talvez volte para a minha região e abra lá a minha companhia de teatro. Não quero deixar a cultura morrer em Portugal, muito menos em Trás-os-Montes, região na qual as pessoas pensam que só há pastorícia e agricultores. Não. Temos muito mais do que rios e montanhas. Agora quero aprender, aprender a viver, e conhecer. Um dia volto, e quero mudar mentalidades, quero renascer a nossa cultura com o que aprendi lá fora."

De Little Portugal