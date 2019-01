Artista plástica Carmen Camp sonha expor em Santo Tirso

Hoje às 19:09 Facebook

É funcionária da Sucursal de França da Caixa Geral de Depósitos e até é delegada sindical da CFDT, mas todos os dias, ao fim da tarde e aos fins de semana, troca as finanças pelos ateliês de pintura.

Carmen Camp nasceu em Santo Tirso, em agosto de 1959, mas chegou a França em 1965 com a mãe e os irmãos. "O meu pai emigrou um ano antes, mas já estava cansado de estar sozinho e fez vir toda a família" conta numa entrevista ao LusoJornal. Carmen Camp fez toda a escolaridade em França e terminou com um Mestrado em Literatura, que concluiu na Sorbonne, em Paris. "A literatura também me ajuda na pintura, porque há muitas referências literárias ligadas à pintura" conta.

