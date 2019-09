Artista português faz sucesso na Suíça com calçado desportivo personalizado

Vanessa Santos* Hoje às 11:38 Facebook

Em Lausana, Suíça, o português Carlos Pequito começou por transformar calçado desportivo em peças de arte e hoje o projeto artístico transformou-se num negócio de sucesso.

Nascido em Luanda, capital de Angola, e filho de pais alentejanos, Carlos Pequito vive na Suíça há 33 anos, país onde acabou por descobrir a sua paixão pelas artes plásticas.

O projeto de personalizar sapatilhas nasceu em 2016, fruto de um acaso que virou negócio".

"Quando cheguei à Suíça fui viver para a cidade de Montreux, num prédio onde residiam vários alunos da Escola de Artes da região. Na altura, tinha bastante tempo livre e passava muito tempo com eles, nos ateliês, a pintar e a desenhar. Foi nessa altura que me apaixonei verdadeiramente pelas artes plásticas", explicou.

Apresentando-se como um artista "multidisciplinar", Pequito começou pela pintura em acrílico e rapidamente divergiu para várias experiências artísticas; escultura, o 'street-art', decoração de móveis e 'body-painting'.

Carlos Pequito Foto: DR

A viver na Suíça desde os 21 anos, depois de cumprir o serviço militar em Portugal, o artista plástico não esconde que gosta de "explorar e desafiar os próprios limites, experimentando novos materiais".

"Eu pinto o que sinto, as minhas próprias experiências, sejam elas boas ou más", disse, admitindo que as suas obras sejam também, o reflexo dos tempos atuais, "um mundo um pouco negro".

Como acontece com muitos, Carlos Pequito não vive exclusivamente da produção artística.

"A arte, para mim, nunca foi um ganha-pão, mas sobretudo uma forma de expressão. Vi na arte uma forma de me exprimir através das imagens, das formas e das cores", disse.

A ideia de personalizar sapatilhas, tornando-as numa peça de arte única, surgiu "por acaso", num episódio da vida de Carlos em que estava à procura de uma ideia original para um presente para uma amiga que, na altura, se encontrava grávida.

"Fui comprar umas sapatilhas para bebé em algodão, brancas e pintei-as", recordou.

Segundo o artista plástico, os primeiros pedidos começaram a surgir a partir dessa primeira experiência. Veja a página de Facebook do artista.

"Fiz um par, dois, três e as encomendas não pararam de aumentar. Foi aí que tomei consciência que se poderia tornar num negócio", disse Pequito.

Em entrevista à Lusa, o artista explicou que escolhe modelos simples, em algodão, com poucas costuras e cujo modelo seja intemporal, para que possa agradar a todos.

Desde o início, conseguiu vender 30 pares. "Tenho muitas encomendas, mas falta-me o tempo", afirmou.

As sapatilhas são pintadas à mão e levam cerca de 200 horas a serem ilustradas. O material de eleição do artista é o algodão e as tintas utilizadas para a ilustração são tintas cujo pigmento é inalterável e resistente à água. Os desenhos são geralmente escolhidos pelo cliente.

"São os adolescentes que mais me procuram, sobretudo mulheres. Usar as minhas sapatilhas é uma forma de dar a conhecer o meu trabalho", declarou.

O artista admitiu à agência Lusa que, num futuro próximo, gostaria de criar a sua própria marca de sapatilhas.

*Agência Lusa