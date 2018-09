Artista português Nuno Roque estreia-se este ano no cinema francês

Hoje às 11:12 Facebook

O artista português Nuno Roque, que entrou em várias óperas em França, estreou-se no cinema francês no filme "Les Bonnes Intentions", do realizador Gilles Legrand, com participação da atriz Agnès Jaouï.

O filme teve antestreia no Festival du Film Francophone de Angoulême, a 24 de agosto, e vai chegar às salas francesas de cinema a 21 de novembro e, às portuguesas, a 17 de janeiro.

O português desempenha o papel de um jovem autista brasileiro numa comédia dramática que conta a história de uma professora de francês, interpretada por Agnès Jaouï, determinada em conseguir que o seu grupo de sete alunos imigrantes passe no exame do código da estrada.

