Associação portuguesa de Nanterre recorda participação de Portugal na Grande Guerra

A Associação para a Promoção dos Artistas Portugueses em França (APAPF), uma associação cultural e artística sediada em Nanterre, está a realizar, até ao dia 19 de dezembro, uma manifestação com o título "A participação de Portugal na Grande Guerra: os "Nanterriens" lembram-se!".

A iniciativa, que conta com o Alto Patrocínio do Embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira, abriu simbolicamente, no passado dia 11 de novembro, com a realização do "Concerto pela Paz" com Lizzie, artista da canção francesa inspirada pelo folk e pelo fado, e Pedro Fidalgo, cantautor português, que teve lugar na Salle des Congrès, um espaço de prestígio naquela cidade da área metropolitana de Paris.

