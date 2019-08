Associação portuguesa no Luxemburgo pede prudência na hora de emigrar

Hoje às 17:40 Facebook

A Associação C.A.S.A., centro de apoio à emigração, publicou recentemente nas redes sociais um aviso para todos aqueles que estão a ponderar emigrar para o Luxemburgo.

A publicação alerta para as ilusões que são criadas pelos portugueses que regressam ao país de origem, neste período de férias, e que muitas das vezes instigam curiosidade nos seus compatriotas. "É cada vez mais comum nesta época do ano, quando muitos vão de férias a Portugal, trazerem pessoas da família para viver no Luxemburgo, muitas das vezes prometendo uma vida cheia de vantagens". No entanto, "a realidade do país mostra situações que muitas vezes não são ditas, o que causa um verdadeiro pesadelo para muitos".

