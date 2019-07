Hoje às 19:14 Facebook

Uma campanha sobre a cidade de Marselha, divulgada pelas redes sociais do Aeroporto de Faro, gerou polémica em Portugal e acabou por ser removida. A campanha apelava aos destinatários para "fugirem da confusão algarvia e descansarem em França".

Os Deputados do PSD e do PS do Algarve exigiram ao Aeroporto de Faro a retirada das redes sociais deste anúncio publicitário por alegadamente denegrir a imagem da região.

