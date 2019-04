Chefe das Forças Armadas elogia contingente português em África

Hoje às 18:36 Facebook

O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), almirante António Ribeiro, elogiou a "distinta" participação dos militares portugueses da 4.ª Força Nacional Destacada (FND) na República Centro-Africana (RCA), destacando as ações diretas contra os grupos armados naquele território.

O CEMGFA falava durante a receção do estandarte nacional da 4.ª FND, que decorreu em Aveiro, em simultâneo com as comemorações do 101.º aniversário da presença militar em São Jacinto, naquele concelho, e os 25 anos de integração dos paraquedistas no exército.

