No dia 15 de setembro, às 20 horas, o espetáculo "Quinze Bailarinos e Tempo Incerto" inaugura a temporada no Grand Théâtre du Luxembourg.

O espetáculo da Companhia Nacional de Bailado conta com direção artística de João Penalva e coreografia de Rui Lopes Graça. Trata-se de uma iniciativa do Centro Cultural Português - Camões em colaboração com o Grand Théâtre du Luxembourg e com o MUDAM - Musée d"Art Moderne Grand-Duc Jean.

