Consulado Honorário de Portugal em Tours mudou de instalações

Decorreu no fim de semana passado a mudança de instalações do Consulado Honorário de Portugal em Tours, junto do qual funciona uma Presença consular permanente com seis funcionários do quadro de pessoal do Consulado Geral de Portugal em Paris.

"Esta presença consular é uma mais valia para a nossa Comunidade que habita na região de Tours, dispondo de equipamento necessário para solicitar o Cartão de Cidadão, o Passaporte e vários outros documentos, assim como praticar atos de registo civil e notariado" explicou ao LusoJornal o Cônsul Geral António de Albuquerque Moniz.

