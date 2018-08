Hoje às 11:38 Facebook

Os Consulados de Portugal no estrangeiro vão passar a aceitar documentos em língua espanhola, francesa e inglesa. O anúncio foi feito pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, em Murça, no Dia do Emigrante.

Com a aceitação de documentos em língua estrangeira, os utentes deixam de ter de fazer as respetivas traduções, deixando de pagar os custos dessas traduções, mas também ganhando tempo e simplificando o relacionamento com os postos consulares.

