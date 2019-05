Criado Núcleo do Partido Socialista em Andorra

Hoje às 12:31 Facebook

O deputado socialista eleito pelo Círculo eleitoral da Europa esteve em Andorra para uma série de encontros com a comunidade lusa, com destaque para a criação do Núcleo do Partido Socialista naquele principado.

"Tive a grande satisfação de formalizar a criação do Núcleo do PS português em Andorra, uma estrutura fundamental para lutar pelos portugueses e lusodescendentes", afirmou Paulo Pisco, salientando que as prioridades dos socialistas em Andorra serão "o acesso à dupla nacionalidade e ao direito de voto nas eleições locais".

