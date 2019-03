Dezenas de portugueses perderam casas e bens em Moçambique

Hoje às 19:05 Facebook

"Até agora não há registo de cidadãos portugueses mortos, feridos ou em situação de perigo" devido à passagem do ciclone Idai em Moçambique, mas "várias dezenas" perderam casas e bens.

"Felizmente, até agora não temos registo de cidadãos portugueses mortos, feridos ou em situação de perigo, mas ainda não conseguimos contactar todos (...) Infelizmente, temos já noticia de várias dezenas de compatriotas nossos que perderam as suas casas e os seus bens e que se encontram alojados por exemplo em unidades hoteleiras ou noutras casas de amigos ou vizinhos e estamos a fazer os levantamentos desses danos nos bens pessoais", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, em Bruxelas.

O chefe de diplomacia, que falava no final de uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, indicou que a equipa avançada enviada a partir da embaixada em Maputo para prestar apoio ao cônsul-geral na Beira e à sua equipa "bateu toda a zona centro da cidade da Beira e as estradas que se encontram transitáveis", tendo feito um "reconhecimento nos hospitais e unidades de saúde locais para ver se havia portugueses entre as vitimas".

Congratulando-se por não haver para já registo de vítimas ou portugueses em situação de perigo - "por exemplo isolados pelas águas ou em aldeias ou povoação em risco de catástrofe" -, o ministro ressalvou todavia que ainda "é prematuro dar por concluído esse levantamento", pois, até devido às grandes dificuldades de comunicações, ainda não foi possível contactar todos os milhares de portugueses registados na região.

"Há vários milhares de (portugueses) inscritos no consulado na Beira, que cobre todo o centro e norte de Moçambique, e a nossa estimativa é que haja mais de dois mil portugueses a residir na zona da Beira", assinalou.

Apontando que o Governo está "também a começar a fazer o levantamento dos danos de empresas de capital português atuando em Moçambique e naquela zona", Santos Silva sublinhou que as autoridades têm "naturalmente como primeiríssima prioridade" o plano de apoio de emergência à comunidade portuguesa na região.

Também nesse sentido, acrescentou, "o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas [José Luís Carneiro], logo que seja logisticamente possível, partirá para Moçambique e para a cidade da Beira, para acompanhar 'in loco', no terreno, este processo de levantamento e primeiro apoio".

A combinação entre o ciclone e inundações tem provocado efeitos devastadores

No entanto, sublinhou, Portugal está a agir num outro plano, o da "solidariedade com o povo moçambicano e as autoridades moçambicanas", colocando-se à disposição destas "para participar no levantamento de necessidades mais prementes da população moçambicana" e, numa fase posterior, participar na reconstrução.

"A combinação entre o ciclone e inundações tem provocado efeitos absolutamente devastadores. Infelizmente, as condições meteorológicas são negativas e, portanto, a situação pode não vir a melhorar substancialmente nos próximos dias", lamentou.

"O presidente [moçambicano, Filipe] Nyusi, que sobrevoou a zona ontem [domingo], preparou o país e a comunidade internacional para números que podem ser muito elevados", afirmou Santos Silva.

Presidente de Moçambique admite que número de mortos possa ultrapassar as mil pessoas

O chefe de Estado moçambicano disse em Maputo que o número de mortes devido ao ciclone Idai poderá ultrapassar as mil pessoas, assinalando que "o país vive um verdadeiro desastre humanitário de grandes proporções".

"Até ao momento, formalmente, há registo de acima de 84 óbitos, mas tudo indica que poderemos registar mais de mil óbitos", afirmou Filipe Nyusi, numa declaração à nação, sobre a situação provocada pelo ciclone Idai.

O presidente acrescentou que mais de 100 mil pessoas da região correm perigo de vida e indicou que aldeias inteiras desapareceram e há comunidades isoladas devido a inundações.