A Secretaria de Estado das Comunidades vai organizar esta sexta-feira, em Bruxelas, o primeiro "Diálogo com as Comunidades", sendo que, antes do final do mês de setembro, terão lugar pelo menos mais três ações semelhantes.

Londres acolhe o evento no dia 28 de setembro, enquanto que Paris terá a possibilidade de "dialogar" com os governantes portugueses no sábado, dia 29.

