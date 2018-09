Hoje às 19:23 Facebook



Tem 26 anos e é filha de um emigrante português da ilha do Faial a apresentadora do espaço informativo "Eyewitness News This Morning", do canal de televisão WPRI-TV (ou Canal 12), que emite de Providence, a capital do estado, para Rhode Island e o sudoeste de Massachusetts.

A emissora pertence ao grupo de comunicação social Nexstar Media e transmite em sintonia com a programação dos canais CBS e FOX, mercê de um acordo entre as três partes.

