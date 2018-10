Hoje às 15:46 Facebook

Twitter

O recenseamento eleitoral dos portugueses no estrangeiro passa a ser automático, mas não obrigatório.

O número de eleitores portugueses residentes no Luxemburgo deverá aumentar de 2.144 para potenciais 55.500. O provável aumento deve-se à recente alteração legislativa que permite aos residentes no estrangeiro passarem a ser recenseados automaticamente com base na morada que consta no cartão de cidadão.

Leia mais em Contacto