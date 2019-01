Hoje às 12:52 Facebook

Durante as últimas semanas, o Grupo de Folclore Casa de Portugal, entidade cultural no Principado de Andorra, levou a tradição portuguesa de cantar as janeiras a mais de 30 espaços do país.

Foi a 14.ª edição desta iniciativa, que leva a tradição portuguesa às sete paróquias de Andorra durante três fins de semana.

