Emigrantes em França e Luxemburgo regressam a Portugal de bicicleta em viagem solidária

Dois portugueses a viver em França e no Luxemburgo, Victor Costa e Hélder Dinis, partiram a 27 de julho de bicicleta para ligar o Grão-Ducado à sua terra natal, Mondim de Basto, numa viagem de dois mil quilómetros com objetivos solidários.

De tenda às costas e "com muita força de vontade", garantem que estão preparados para fazer o longo périplo que separa Differdange, no Sul do Luxemburgo, do Alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto, uma etapa icónica da Volta a Portugal em bicicleta que Hélder Dinis já fez várias vezes com amigos da terra. Uma viagem de bicicleta que passa igualmente pela França e por Espanha para ligar o Luxemburgo a Portugal.

