Ensino de Português no Estrangeiro vai chegar a 80 países

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, anunciou que o Governo quer "a breve prazo" duplicar o número de países com o português como língua internacional de opção no ensino básico e secundário. "Neste momento, o número de países em que que há português como língua estrangeira no ensino básico ou secundário é de 20 e o nosso objetivo é duplicar esse número a breve prazo", disse Augusto Santos Silva, na apresentação Pública da Rede de Ensino de Português no Estrangeiro (EPE), no Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, em Lisboa.

O governante assinalou que mais de "300 mil pessoas estudam português" presentemente em todo o mundo, divididos por 70 mil na Língua de Herança (programa destinado a descendentes de emigrantes e originários de países lusófonos), mais de 150 mil no ensino superior e 100 mil pessoas no ensino de português como língua estrangeira de opção.

