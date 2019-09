"Escolhi o Algarve para passar a minha reforma"

Hoje às 17:44 Facebook

Adora Portugal, comprou casa no Algarve onde passa férias e onde quer gozar a sua reforma. O arcebispo do Luxemburgo e recém-nomeado cardeal diz que é uma forma de retribuir o que os portugueses do Luxemburgo fizeram pelo Grão-Ducado.

Jean-Claude Hollerich fica na história da Igreja Católica luxemburguesa, tornando-se no primeiro cardeal do Grão-Ducado, mas diz ter a humildade necessária para considerar que o mérito não é dele. "Penso que tem de haver uma grande humildade para saber que o mérito não é meu. Estou aqui para servir. Estar ao serviço do Papa e de todas as mulheres e de todos os homens que fazem parte da Igreja", confiou o futuro cardeal numa entrevista à Rádio Latina.

