Família de português desaparecido há um ano no Báltico quer reabrir caso

Diogo Penalva caiu no mar Báltio durante um cruzeiro com estudantes. Empresa diz ter provas de que saltou. Família pede ajuda a Ricardo Sá Fernandes.

Fez na terça-feira um ano que não há sinais do jovem português Diogo Penalva. Tinha 21 anos e estava a fazer Erasmus em Tallin, na Estónia, quando desapareceu no mar Báltico, durante uma travessia entre Helsínquia (Finlândia) e Estocolmo (Suécia), num cruzeiro com dois mil estudantes. Dias depois, a Polícia finlandesa arquivava o caso. Inconformada, a família vai recorrer agora à justiça.

Segundo a Imprensa finlandesa, Diogo terá caído de uma altura de 30 metros, à saída de uma das discotecas do navio, desconhecendo-se, até agora, porquê. Depois das buscas realizadas naquela noite de 13 de novembro e no dia seguinte, o aluno da licenciatura em Finanças e Contabilidade na ISCTE Business School, em Lisboa, foi dado como desaparecido.

Um ano depois e face à falta de informações por parte da Polícia finlandesa, encarregue do caso, a família de Diogo recorreu ao advogado Ricardo Sá Fernandes que, contactado pelo JN, disse estar a preparar uma "exposição dirigida às autoridades do país, com vista à reabertura do caso".

Diogo Penalva era estudante do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa Foto: DR

Polícia "negligente"

O representante, que já contactou um advogado finlandês para agilizar o processo, garantiu que a família se sente "desconfortável face às limitações do inquérito". A Polícia finlandesa foi "muito negligente" e "houve diligências que não foram feitas".

Segundo Ricardo Sá Fernandes, que acusa as autoridades de "incúria", houve "pessoas que não foram ouvidas", "inspeções que não foram realizadas", falhas na "compatibilização de indícios", nas "verificações técnicas" e "na avaliação técnica de indícios".

Em março, a família do estudante apresentou queixa à Organização Marítima Internacional, agência da ONU responsável pela segurança marítima, com perguntas ainda hoje sem resposta.

Não havia corrente e Diogo sabia nadar

As dúvidas expostas pela família à Organização Marítima Internacional mantêm-se. Foram acionados imediatamente os mecanismos de salvamento? "Segundo as tabelas internacionais, o ser humano resiste até três horas se a temperatura da água registar valores entre 4,5 e 10 graus Celsius, que seria o caso", além de que Diogo sabia nadar e a zona não era de "correntes significativas", recordava a missiva, citada pelo "Expresso". Já a Tallink, proprietária do Silja Serenade, garante que o jovem "saltou" deliberadamente, havendo imagens de videovigilância que foram entregues à Polícia e às quais a família pediu acesso. Mas as autoridades nunca confirmaram as causas do acidente.