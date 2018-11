Hoje às 17:03 Facebook

O acidente em 10 de novembro de 2016 nas obras do centro comercial Auchan, em Gasperich, "podia ter sido evitado se tivessem sido seguidas todas as normas de segurança", considerou, na altura, o ministro do Trabalho.

Dois anos depois, a família do trabalhador português que morreu continua sem saber a causa do acidente.

