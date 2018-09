Hoje às 15:18 Facebook

Não há plano social para os 23 funcionários da Caixa Geral de Depósitos (CGD) que vão perder o posto de trabalho na sequência do anunciado encerramento do banco público português no Luxemburgo.

Sindicatos e direção da sucursal da CGD não chegaram a consenso para a elaboração de um plano social e vão "receber indemnizações extremamente baixas", segundo disse à Rádio Latina Carla Valente, da Associação Luxemburguesa dos Trabalhadores da Banca e Seguros (ALEBA).

