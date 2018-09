Félix Braz quer recenseamento automático para estrangeiros nas autárquicas

Hoje às 17:39 Facebook

Em entrevista à Rádio Latina, que poderá ser ouvida na íntegra no especial eleições que irá para o ar a 7 de outubro, o cabeça de lista dos ecologistas pelo círculo eleitoral do Sul defende que a inscrição deve ser feita o mais tardar três meses antes do ato eleitoral.

Félix Braz, ministro da Justiça e cabeça de lista do Déi Gréng no Sul, defende o recenseamento automático para não-luxemburgueses nas eleições autárquicas. Em entrevista à Rádio Latina que será transmitida na íntegra a 7 de outubro, Braz fala sobre a medida, proposta no programa do Déi Gréng (Os Verdes) para as eleições do dia 14 de outubro.

