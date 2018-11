Festival da UE em Toronto atrai oito mil pessoas

Hoje às 12:56 Facebook

Twitter

Durante mais de duas semanas foram muitos os cinéfilos que assistiram à 14.ª edição do Festival de Cinema da União Europeia em Toronto. no Cinema Royal na College Street.

Ao todo, foram cerca de 28 filmes que estiveram em exibição, revelando a diversidade do velho continente através de vários géneros desde o drama ao suspense.

"Já faço isto há seis anos e é incrível ver as pessoas a aderirem ao festival. Vão ser exibidos 28 filmes, um de cada país membro. Temos muita diversidade desde documentário, drama, comédia, etc. Gostava de referir que 11 dos filmes foram produzidos por mulheres", contou Jeremy Abessira, diretor do Festival de Cinema da União Europeia.

Leia mais em Milénio Stadium