Galeria dos Pioneiros Portugueses em Toronto tem nova curadora

A Galeria dos Pioneiros Portugueses está em atividade desde 2000. Nasceu como um espaço para honrar e preservar a herança dos primeiros imigrantes portugueses a chegar ao Canadá.

Localizado no 960 St Clair Ave West, o museu é muito mais do que um lugar para se visitar e observar. É antes um espaço onde a história ganha vida e as novas geraçōes podem viajar na linha do tempo, assim como acrescentar os seus próprios passos, dando continuidade ao que os seus antepassados começaram. Agora, a Galeria tem uma nova curadora.

