Galo de Barcelos gigante divulga Portugal em Toronto

Um galo de Barcelos gigante com quase três metros de altura está exposto esta semana numa rua de Toronto para promover o concelho e Portugal da cidade canadiana.

"É um motivo de orgulho. Tão longe do nosso país e temos o símbolo da nossa associação, de Barcelos e de Portugal, numa rua onde passam milhares de pessoas por dia que podem ver o nosso símbolo", afirmou Vítor Santos, presidente da Associação Migrante de Barcelos.

O galo gigante foi colocado no dia 21 de outubro defronte da sede da associação em Toronto, em Dufferin Street, York, no norte da cidade.

"É um galo de Barcelos gigante. Tem 2,80 metros de altura, 1,3 metros de raio e 2,4 metros do bico à asa", salientou Vítor Santos.

O galo, defendeu, constitui "um orgulho não só para os barcelenses como para todos os portugueses".

O dirigente explicou que, há cerca de dois anos e meio, no início do mandato, tentou fazer "algo de diferente" como forma também de "promover e dar a conhecer" a Associação Migrante de Barcelos.

"Sempre meti na cabeça que era o meu sonho tentar mostrar que a associação existe em Toronto para que todos os portugueses saibam que há algo que representa Barcelos ou o Baixo Minho", contou.

O contacto com a Câmara Municipal de Barcelos através do presidente da autarquia Miguel Costa Gomes foi fundamental para a oferta do galo gigante no aniversário da coletividade.

"O galo é feito de fibra glass, pintado artesanalmente, idêntico aos que vemos em Barcelos por toda a cidade e foi-nos oferecido como prenda do 20.º aniversário ", acrescentou.

A Associação Migrante de Barcelos, filial número um do Gil Vicente FC, com cerca de 400 associados inscritos, foi fundada em 20 de outubro de 1998.

Além de um rancho folclórico (adulto e infantil) com mais de 90 elementos, a associação é também responsável pela Gil Vicente Soccer School de Toronto com perto de 100 crianças.