Governo vai rever tabelas salariais de professores no estrangeiro

A Federação Nacional de Educação (FNE) revelou que o Governo admite corrigir em 2019 os concursos de professores de língua portuguesa no estrangeiro e proceder à revisão das tabelas salariais, que não são atualizadas desde 2010.

"Embora não tenha sido possível determinar em concreto qual a dimensão dessa correção, foi definido que o respetivo processo de negociação será retomado no início do mês de janeiro", referiu a FNE, em comunicado, após reunião de uma delegação constituída pela secretária-geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas (SPCL), Teresa Soares, e pelo secretário executivo, Paulo Fernandes, na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.

