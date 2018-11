Grupo Alves Ribeiro inaugura centro de negócios Silk Road Paris

Hoje às 17:43 Facebook

A construtora Alves Ribeiro inaugurou o Silk Road Paris, um centro de venda a retalho nas imediações da capital francesa, especialmente dedicado a produtos chineses.

São cerca de 400 lojas, numa área equivalente a 10 campos de futebol, num investimento de mais de 100 milhões de euros. Este projeto situa-se junto ao aeroporto Charles de Gaulle e quer ser o centro de retalho de paragem obrigatória para os negócios da Europa com a China em diversas áreas. Aqui, são colocados em contacto direto retalhistas de origem chinesa com compradores franceses.

Este é o primeiro investimento do Grupo Alves Ribeiro em França, que conta já com uma ocupação de 30%. Para além da comunidade chinesa, também empresas portuguesas estão interessadas no espaço. Esta é a primeira fase do empreendimento, que perspetiva ainda poder chegar às 1000 lojas e acrescentar outros serviços, como hotéis e restauração.

