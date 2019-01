Imigrantes portugueses criam comissão para acompanhar problemas da Segurança Social

Hoje às 16:27 Facebook

Um grupo de imigrantes portugueses no Luxemburgo criou este domingo uma comissão para acompanhar os problemas relativos aos atrasos no envio de documentos relativos à carreira contributiva e admite mesmo uma associação judicial contra o Estado português. Está agendada uma sessão com o secretário de Estado no dia 11 de fevereiro.

Esta foi uma das medidas decididas na reunião organizada pelos conselheiros da comunidade portuguesa no Luxemburgo e que juntou associações, organizações sindicais e membros da comunidade no CLAE (Comité de Ligação das Associações Estrangeiras), num total de cerca de 60 pessoas, para debater os problemas provocados pelos atrasos da Segurança Social.

