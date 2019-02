Isabelle Oliveira: "A língua portuguesa está em decadência"

Ivete Carneiro Hoje às 14:42 Facebook

Nascida há 42 anos em Barcelos, Isabelle Oliveira foi levada bebé para França. Cresceu primeiro na província; depois, em Lyon, onde se fez professora, rumou a Estrasburgo e terminou na cidade das Luzes.

Na Universidade Sorbonne, concretamente, onde dirige desde 2008 o departamento de línguas estrangeiras e aplicadas e 2500 estudantes. Cresceu sem falar português. Era coisa de pais migrantes, integrar os filhos tem que ser pela língua. Até que meteu na cabeça aprender a sua, de Barcelos. E aprendeu de tal forma que, hoje, preside ao Instituto do Mundo Lusófono, que premiou o diretor do "Jornal de Notícias" pelo esforço na divulgação da lusofonia. Sem apoios práticos de Portugal. "Não quero".

É orgulhosamente franco-portuguesa e já sofreu "racismo" na pele, até no departamento que Isabelle, portuguesa, mulher e jovem para o cargo, dirige. "Os portugueses ainda sofrem muito com o clichê do trolha e da porteira - pessoas por quem tenho a maior admiração -, mas, mesmo sendo mais franceses do que portugueses, porque temos toda a nossa vivência em França, somos vítimas desse tipo de racismo e merecíamos maior solidariedade dos compatriotas."