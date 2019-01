Hoje às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O andebol feminino francês conta com três jogadoras portuguesas - Jéssica Ferreira, Cristiana Morgado e Beatriz Sousa - no Handball Clermont Auvergne Métropole 63, clube que atua no terceiro escalão em França.

Após oito jogos no Grupo 4 da terceira divisão, o Clermont ocupa o quarto lugar com 18 pontos, a dois dos dois líderes, o Toulouse Féminin Handball e o Bourg de Péage Drôme Handball "B".

Leia mais em LusoJornal