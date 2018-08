Jogador da Academia do Gil Vicente de Toronto vai jogar em Portugal

Ontem às 17:28 Facebook

Rafa assinou um contrato com o Gil Vicente de Portugal. O médio, de 16 anos e natural de Barcelos, esteve a treinar em Portugal, no mês de março, e despertou a atenção dos técnicos do Gil Vicente.

Em declarações ao Milénio Stadium, José Carlos Silva, presidente da Academia do Gil Vicente de Toronto, não escondeu a alegria. "Estou muito feliz pelo Rafa. Ele sonha em ser profissional desde pequeno e como treinador reconheço nele grandes qualidades. O Rafa é inteligente e tem um bom toque de bola", disse.

O responsável sublinha que este é apenas o primeiro passo e que nada seria possível sem o apoio do staff, dos patrocinadores e dos pais.

