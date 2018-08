Hoje às 17:03 Facebook

O Tour 2018 não contou com nenhum ciclista português. A presença portuguesa ficou então marcada pelo Diretor da equipa Katusha-Alpecin, José Azevedo.

O antigo ciclista luso dirige, agora, a equipa Katusha-Alpecin, que não venceu nenhuma etapa durante o Tour 2018.

O melhor ciclista da equipa foi o russo Ilnur Zakarin, que terminou no nono lugar, a 12 minutos e 37 segundos do vencedor da prova. O LusoJornal fez um balanço da prova com José Azevedo.

A entrevista completa em LusoJornal