José Luís Carneiro anuncia mais funcionários para o Consulado Geral de Portugal em Toronto

José Luís Carneiro assumiu o cargo de Secretário de Estado das Comunidades em 2015. Desde então, o antigo Presidente da Câmara Municipal de Baião tem corrido o mundo, ao encontro dos portugueses que escolheram viver num país que não o de origem.

Estes anos serviram para identificar as principais necessidades da diáspora e começar a implementar medidas que as atenuem. A entrada em funções do novo Cônsul Geral de Portugal em Toronto serviu de pretexto para uma entrevista do jornal Milénio a José Luís Carneiro, que começou por revelar as linhas orientadoras do trabalho que a sua Secretaria de Estado quer desenvolver junto das comunidades portuguesas no mundo.

A entrevista completa em Milénio Stadium