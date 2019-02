José Luís Carneiro garante que portugueses na Venezuela terão medicamentos

Hoje às 18:48 Facebook

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas garantiu que os medicamentos continuam a chegar aos portugueses na Venezuela, esclarecendo que a Associação de Médicos Luso-venezuelanos ficou sem ajuda do Governo português por não ter formalizado candidatura.

"Esta associação recebeu apoios [do Governo português] e, em dezembro, tinha de apresentar nova candidatura, cumprindo as regras estabelecidas para o uso de dinheiros públicos. Não quis. Continuaremos a desenvolver o nosso trabalho com toda a rede que temos na Venezuela e vários médicos da associação manifestaram discordância com a direção e a intenção de continuar a trabalhar connosco", explicou José Luís Carneiro, no Porto, à margem da assinatura de um protocolo para a realização do I Congresso Mundial de Redes da Diáspora Portuguesa.

