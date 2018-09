José Luís Carneiro: recenseamento automático acabará com as "desigualdades"

08 Junho 2018 às 10:18 Facebook

O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, considera que o recenseamento automático, em discussão no parlamento, acabará com "uma desigualdade incompreensível" entre portugueses, pedindo aos emigrantes que votem "para mostrar que valeu a pena".

"Aproxima-se a data da votação final, na Assembleia da República, do recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro. O Governo fez o seu trabalho e provou que é possível concretizar esta importante medida política", afirmou José Luís Carneiro, na tradicional mensagem aos cidadãos portugueses por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se assinala no próximo domingo.

