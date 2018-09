Jovem de 28 anos pedala pelo país à procura das "matriarcas" portuguesas

Mariana Albuquerque Hoje às 13:35 Facebook

Carolina Mesquita voltou a Portugal para homenagear mulheres que se transformaram em verdadeiras fontes de inspiração.

Partiu para Londres há cerca de três anos. Mochila às costas, uma bagagem inteira de sonhos. Gestora de profissão e contadora de histórias por vocação, Carolina Mesquita, natural de Lisboa, não perdeu, contudo, "o fascínio pela riqueza das tradições" portuguesas.

O sangue aventureiro que lhe corre nas veias foi um dos motores do projeto que a fez, agora, voltar à terra natal com o objetivo de conhecer, fotografar e homenagear as matriarcas do país. Mulheres que, pelos mais diversos motivos, inspiraram famílias ou comunidades, deixando marcas profundas na vida de quem as rodeia.

"Todos nós conhecemos pelo menos uma mulher que nos marcou. E eu vou andar a perguntar às pessoas como posso encontrar essas mulheres", explica. Está tudo a postos para a aventura, que começa já na próxima segunda-feira, em Valença. O percurso, feito de bicicleta, inclui "desde o marco mais a Norte de Portugal, tocando no mais a Leste e depois no mais a Sul".

Da conjugação de "vários sonhos" e ideais nasce, assim, o projeto "As Matriarcas", que, além de "retratar em palavras e fotografias" o interior de Portugal, servirá para "elevar exemplos de mulheres fortes", contribuindo para "uma sociedade menos machista".

Segundo Carolina Mesquita, há um terceiro objetivo: o de poder desafiar-se física e mentalmente para "tentar chegar aos calcanhares das matriarcas" que admira. "Como diz Ayesha Siddiqi: 'Be the person you needed when you were younger' [Sê quem precisavas quando eras mais novo]".

E quem são, afinal, as mulheres que serviram de inspiração à jovem de 28 anos? "A minha mãe, primeiro que tudo, não só por me ter dado a vida e criado, mas por me motivar em qualquer mudança que eu faça. Mesmo que isso lhe seja doloroso e mesmo se não concordar", refere Carolina, também responsável pelo projeto Little Portugal, que dá voz aos falantes de língua portuguesa em Londres.

"Depois, sou uma sortuda por ter tido várias que me influenciaram diretamente e, assim, me mudaram: uma professora de Português do ciclo que me abriu a alma para a escrita, para a poesia e para a beleza das palavras; duas amigas que considero minhas irmãs; a primeira namorada, por me ter levado numa aventura que nunca tinha sonhado para mim, por me ter, depois, despedaçado o coração e por, hoje em dia, sermos amigas. E tantas outras que me influenciaram indiretamente com o seu exemplo ou trabalho: a fotógrafa Annie Leibovitz, a cantautora Brandi Carlile, a nossa Amália e a Paula Rego", detalha.

Cada capítulo da aventura (mais tarde transformada em livro) pode ser acompanhado no Instagram do projeto. Mesmo depois de contactar autarquias e organizações locais, Carolina Mesquita continua a desafiar os cidadãos a indicarem as suas matriarcas. "Enquanto houver estrada pra andar" (como canta Jorge Palma), as histórias vão continuar.