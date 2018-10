Jovem português desaparecido em França foi encontrado

Salomé Filipe Hoje às 13:22, atualizado às 15:22 Facebook

Tiago Pata, da Gafanha da Nazaré, encontrava-se em paradeiro incerto desde segunda-feira, mas já foi encontrado.

A família de um jovem português que estava em trabalho na zona de Maisons Laffitte, França, estava desesperada. Tudo porque desde as 19 horas de segunda-feira ninguém sabia de Tiago Pata, de 25 anos, da Gafanha da Nazaré, Ílhavo. As autoridades francesas tomaram conta do caso.

Tiago trabalha na empresa Painel Mágico, da Gafanha da Nazaré, e tinha ido em serviço para os arredores de Paris, há duas semanas, com dois colegas, estando previsto o seu regresso a Portugal amanhã [sexta-feira]. "No domingo à noite, foi ao aeroporto levar um dos colegas, que entretanto foi despedido. Depois, à 1.30 horas, de domingo para segunda, mandou uma mensagem preocupante ao pai. Dizia para ele ir à polícia e ver se a namorada e a filha estavam bem. E que os amava muito", conta ao JN uma fonte ligada à família.

Achamos que pode ter sido um assalto, porque ele sempre teve acesso ao cartão da empresa e nunca lhe mexeu. Estamos desesperados

Pedro, pai de Tiago, ligou-lhe preocupado, e diz que Tiago estava nervoso, "chorava e dizia que as coisas não estavam a correr como pensava". "Estava desanimado com o trabalho", adianta a mesma fonte.

"Ele andava muito preocupado comigo e com a nossa filha de três meses, por não estar connosco. Estava ansioso por voltar e nem dormia com saudades da menina", conta Cátia, namorada.

Apesar de tudo, no dia seguinte, Tiago foi trabalhar. Às 13 horas, falou com a namorada, parecendo estar bem. Às 19, telefonou ao pai. Disse que ia comprar comida e depois beber uma cerveja. Saiu do parque de campismo onde estava alojado, ainda com a roupa do trabalho e com a carrinha da empresa, uma Ford Transit branca, de matrícula 08-IL-75. Nunca mais foi visto, tal como o veículo.

Naquele dia, à noite, foram levantados 500 euros do cartão da empresa, que entretanto já foi cancelado. Também houve movimentos com o cartão pessoal de Tiago, apenas naquela noite. "Achamos que pode ter sido assaltado. Mas ninguém faz nada e a família está desesperada", explica um amigo.