Jovem português conquista prata nas Olimpíadas Internacionais de Informática

Kevin Pucci, aluno do 12.º ano do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, de Chaves, obteve, pelo segundo ano consecutivo, a medalha de prata para Portugal na 31.ª edição das Olimpíadas Internacionais de Informática (IOI), que se realizaram em Baku, no Azerbaijão, de 4 a 10 de agosto.

Com a participação de 329 alunos de escolas secundárias provenientes de 87 países, a iniciativa incluiu competições de cinco horas e três problemas diários, com o objetivo de colocar à prova os conhecimentos informáticos e algorítmicos dos participantes.

