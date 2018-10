Linha de crédito de 50 milhões para luso-venezuelanos investirem em Portugal

Hoje às 13:05 Facebook

O Governo português vai criar uma linha de crédito de 50 milhões de euros para os luso-venezuelanos que queiram investir em Portugal.

"É uma medida muito relevante, tem a ver com a decisão do Ministério de Economia de criar uma linha de crédito no valor de 50 milhões de euros para aqueles que queiram investir em Portugal", disse à Agência Lusa o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

Segundo José Luís Carneiro, esta linha de crédito terá um limite, individual, de "75 mil euros, em projetos de investimento".

Estes projetos, frisou, "contarão com um conjunto de benefícios, nomeadamente em termos de juro bonificado e ainda uma carência nas taxas de juro, de três anos".

"É portanto um programa lançado pelo Ministério de Economia que está vocacionado e destinado aos empresários, micro, pequenos e médios empresários portugueses na Venezuela, que queiram empreender em Portugal", disse.

José Luís Carneiro falava à Agência Lusa, no âmbito de uma visita de seis dias à Venezuela, para contactos com autoridades locais e também com portugueses nas cidades de Caracas, Barquisimeto, Maracay, Valência e Barcelona.