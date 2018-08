Hoje às 19:03 Facebook

Dizem os próprios organizadores que o festival de Querbes é o "mais pequeno dos maiores festivais de jazz e literatura".

Na vigésima primeira edição, a honra foi para Portugal, com quatro escritores convidados: Dulce Maria Cardoso com o romance "O Retorno", João Tordo com "O Ano Sabático", Valério Romão com "Autismo" e "Da família" e Afonso Cruz com "Jesus Cristo bebia cerveja".

Quatro romancistas cujas obras foram traduzidas e publicadas em francês.

