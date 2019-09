Hoje às 16:49 Facebook

A escola de música de Ana Correia, ativa em Londres e no Luxemburgo, vai começar o ano letivo para os alunos do grão-ducado no próximo dia 21 de setembro, em Esch-sur-Alzette.

Os alunos de violino, piano, viola d'arco e guitarra da Luso Academy terão um ano de muita música e vários concertos pela Europa.

