Lusodescendente preside clube que derrotou o Marseille na Taça de França

O clube do Andrézieux, quarto escalão francês, eliminou por 2-0 o Marseille do internacional português Rolando, da primeira divisão, nos 32 avos de final da Taça de França de futebol.

Nos 16 avos de final, o Andrézieux-Bouthéon vai defrontar o Lyon Duchère, do terceiro escalão, num jogo que será um dérbi, a 22 de janeiro, pelas 18.30 horas. Christophe Pereira é o presidente do clube, que conta ainda com os lusodescendentes Charly Pereira Lage e Mathieu Gonçalves Dias no plantel.

