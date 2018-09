Luxemburgo: petição quer proibir empregadores de exigirem língua portuguesa

10 Junho 2018 às 14:52 Facebook

"Proibir aos empregadores que solicitem a língua portuguesa para um posto de trabalho no Luxemburgo", é esta a tradução do título de uma petição que no original francês foi apresentada assim: "Interdire aux employeurs de réclamer la langue portugaise pour un poste de travail au Luxembourg". A petição pública número 1032 foi enviada por uma cidadã chamada Samantha Gaertner, que o BOM DIA tentou contactar sem êxito, até ao momento.

Entregue no parlamento luxemburguês no dia 28 de maio, o pedido está ainda na fase de validação, ou seja, a Câmara dos Deputados luxemburguesa vai verificar se o conteúdo da petição respeita os princípios legais. A pessoa que faz a petição deve, para que ela seja aceite, explicar mais pormenorizadamente o objetivo da iniciativa.

